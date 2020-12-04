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ЕС изучит предложения Украины о платформе и спецпредставителе по Крыму

Новина українською → Брюссель, Пятница 04 декабря 2020 15:02
ЕС изучит предложения Украины о платформе и спецпредставителе по Крыму Фото: Петер Стано (mzv.sk)
Автор: Милан Лелич

Европейский союз изучит предложение Украины о создании международной Крымской платформы. Брюссель также рассмотрит возможность введения должности спецпредставителя Евросоюза по Крыму.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано.

"Украина представила ЕС и другим международным заинтересованным сторонам идею международной Крымской платформы. В этом контексте, среди прочего, Украина выдвинула идею появления должности спецпредставителя ЕС по Крыму. Мы подробно изучаем предложения Украины по этому поводу", - заявил Стано.

Он также напомнил о том, что в совместном заявлении на саммите Украина-ЕС от 6 октября Евросоюз приветствовал дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"ЕС и Украина борются с незаконной аннексией Крымского полуострова по многим двусторонним и многосторонним каналам и на разных уровнях, включая политический. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию, которая является нарушением международного права", - добавил представитель ЕС.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выступает за назначение специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма.

Он также представил приоритеты Крымской платформы, среди которых безопасность и эффективность санкций против России.

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