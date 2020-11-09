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В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине

Новина українською → Киев, Понедельник 09 ноября 2020 08:13
В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения. Защита здоровья невозможна без экономической составляющей.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале "Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине".

По его словам, власти ищут баланс, чтобы могли работать определенные субъекты или сферы хозяйственной деятельности для того, чтобы пополнять экономику.

"Но если будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения", - отметил главный санитарный врач.

Офису президента мало одного параметра суточных случаев для ужесточения карантина. Это будет зависеть в первую очередь от индекса тяжелых форм болезни в общей статистике, индекса смертности и от количества занятых лечебных коек.

"Тем не менее, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию.

Напомним, Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. Он связан с количеством положительных тестов на коронавирус.

Также Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине.

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В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
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Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Крайняя мера: введет ли власть жесткий "локдаун" в Украине