Кулеба о нормандском формате: живее всех живых

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нормандский формат все еще актуален. При этом в переговорном процессе на уровне министров иностранных дел существуют проблемы.

Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".

Отвечая на вопрос "живой или мертвый нормандский формат" Кулеба ответил: "живее всех живых".

При этом, проблемы в переговорном процессе на уровне глав МИД произошли из-за министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его положило Министерство иностранных дел РФ", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" в ближайшее время не состоится.

Также Зеленский отметил, что сейчас нет предмета для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме этого РБК-Украина писало, что, по словам Кулебы, Украина окончательно порвала с "русским миром", а будущее Киева в союзе с западными странами необратимо.