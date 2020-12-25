Зеленский о прямых переговорах с Путиным: сейчас нет предмета разговора
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит российскому лидеру Владимиру Путину относительно урегулирования на Донбассе. По словам главы государства, сейчас нет предмета разговора.
Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".
Зеленский отметил, что в случае, если он позвонит Путину, то он точно захочет с ним пообщаться, но сейчас не о чем говорить.
"Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка с встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - пояснил глава государства.
По мнению президента, переговоры по Донбассу должны идти как в нормандском формате, так и в формате прямого диалога.
"Потому что есть вопросы, которые мы не нарушаем в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат чисто о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - подчеркнул он.
Напомним, до этого в российском Кремле исключили возможность встречи Зеленского с Путиным. В Москве заявили, что не видят субстанции для таких переговоров.