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Зеленский о прямых переговорах с Путиным: сейчас нет предмета разговора

Новина українською → Киев, Пятница 25 декабря 2020 08:51
Зеленский о прямых переговорах с Путиным: сейчас нет предмета разговора Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит российскому лидеру Владимиру Путину относительно урегулирования на Донбассе. По словам главы государства, сейчас нет предмета разговора.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".

Зеленский отметил, что в случае, если он позвонит Путину, то он точно захочет с ним пообщаться, но сейчас не о чем говорить.

"Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка с встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - пояснил глава государства.

По мнению президента, переговоры по Донбассу должны идти как в нормандском формате, так и в формате прямого диалога.

"Потому что есть вопросы, которые мы не нарушаем в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат чисто о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - подчеркнул он.

Напомним, до этого в российском Кремле исключили возможность встречи Зеленского с Путиным. В Москве заявили, что не видят субстанции для таких переговоров.

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