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Украина окончательно порвала с "русским миром", - Кулеба

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 14:11
Украина окончательно порвала с "русским миром", - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо. Этими принципами Киев не поступится в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

По его словам, мирный договор с Российской Федерацией будет достигнут дипломатическими методами. При этом Украина ни в коем случае не будет отклоняться от двух основополагающих принципов.

"Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии", - подчеркнул Кулеба.

Он также исключил возможность сохранения влияния России на Донбасс в обмен на мир.

"Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслим только в рамках Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей. Но мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы - например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется ко всей Украине", - добавил Кулеба.

Он уточнил, что после деоккупации внешний курс Украине не изменился и ее "членство в евроатлантическом Западе необратимо".

Напомним, ранее Кулеба заявил, что потенциал минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию на Донбассе еще не исчерпан.

Министр подчеркнул, что в отношениях с Россией украинская сторона хочет добиться принципа мирного сосуществования.

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