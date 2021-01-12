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Россия анонсировала новую встречу советников "нормандской четверки"

Новина українською → Берлин, Вторник 12 января 2021 20:52
Россия анонсировала новую встречу советников "нормандской четверки" Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель России Дмитрий Козак заявил, что во время сегодняшних переговоров в Берлине советники "нормандской четверки" не договорились ни по одному вопросу. Поэтому, по его словам, советники договорились встретиться снова через две недели.

Об этом сообщило российское агентство "ТАСС".

Как рассказал российским журналистам Козак, сегодняшняя встреча в Берлине была откровенной и полезной, но договоренностей ни по одному из вопросов, так и не достигли.

Он добавил, что предстоящая встреча советников Украины, Германии, Франции и России, скорее всего, пройдет в видеоформате.

Напомним, встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине длилась более 6 часов. Встреча завершилась около 20:30 по киевскому времени. Сегодня советники планировали обсудить выполнение договоренностей парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года.

Как писало РБК-Украина, Украину на переговорах в Берлине представлял Андрей Ермак - руководитель Офиса президента Украины. От России присутствовал заместитель администрации российского президента Дмитрий Козак.

Добавим, встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" планировалась еще в декабре 2020 года, однако по разным причинам она не состоялась.

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