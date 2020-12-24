Кулеба об экономических санкциях Украины против Беларуси: это нецелесообразно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси нецелесообразно. Украина не хочет "душить Беларусь санкциями".

Об этом он заявил на брифинге.

Однако, по словам министра, белорусские чиновники, задействованные к репрессиям против белорусского народа, должны понести ответственность.

"Что касается санкций ЕС. То мы все санкции изучаем, должны пройти внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но, я считаю, что нецелесообразно на данном этапе вводить Украине или присоединяться к экономическим санкциям в отношении Беларуси", - отметил он.

Кулеба рассказал, что с начала протестов в Минске Украина с Литвой и Польшей сразу предложили предоставить формат "Люблинского треугольника" как платформу для услуг посредничества. Впрочем, белорусская власть отказалась.

"Вопреки неким заявлениям, которые звучали со стороны Беларуси, я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее. Это противоречий самому духу отношений между украинским и белорусским народами", - заявил министр.

Напомним, семь стран-партнеров ЕС и Украина в частности, ввели санкции против действующей власти Беларуси.

Отметим, что Украина упростила выдачу видов на жительство гражданам Беларуси.