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Санкции против Беларуси ввели еще семь стран, в том числе Украина

Новина українською → Брюссель, Пятница 20 ноября 2020 14:47
Санкции против Беларуси ввели еще семь стран, в том числе Украина Фото: протесты в Беларуси (twitter.com AnonOpsSE)
Автор: Андрей Козловский

Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

Таким образом, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Европейский союз больше не предоставит ни евро правительству Александра Лукашенко.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Беларуси решило расширить санкционный список в отношении Европейского союза и Канады. Список в белорусском ведомстве решили не публиковать.

Кроме того, Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство". Теперь на саммитах Минск будет представлен не министрами, а экспертами.

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