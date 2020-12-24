Кулеба про економічні санкції України проти Білорусі: це недоцільно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні запроваджувати або приєднуватись до економічних санкцій проти Білорусі є недоцільним. Україна не хоче "душити Білорусь санкціями".

Про це він заявив на брифінгу.

Втім, за словами міністра, білоруські чиновники, задіяні до репресій проти білоруського народу, мають понести відповідальність.

"Що стосується санкцій ЄС. То ми всі санкції вивчаємо, маємо пройти внутрішні державні процедури щодо вровадження тих чи інших санкцій ЄС. Але, я вважаю, що недоцільно на данному етапі запроваджувати Україні або приєднуватись до економічних санкцій щодо Білорусі", - зазначив він.

Кулеба розповів, що від початку протестів у Мінську Україна з Литвою та Польщею одразу запропонували надати формат "Люблінського трикутника" як платформу для послуг посередництва. Втім, білоруська влада відмовилась.

"В супереч певним заявам, які лунали зі сторони Білорусі, я в жодних розмовах не вимагаю у партнерів "душити Білорусь санкціями" і знищувати її. Це протиріч самому духу відносин між українським та білоруським народам", - заявив міністр.

Нагадаємо, сім країн-партнерів ЄС, зокрема й Україна, запровадили санкції проти діючої влади Білорусі.

Зазначимо, Україна спростила видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі.