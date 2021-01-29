ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба о доктрине "Русский Донбасс": никому не запрещено писать фантастику

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 16:03
Кулеба о доктрине "Русский Донбасс": никому не запрещено писать фантастику Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Так называемую доктрину "Русский Донбасс", которую приняли оккупационные власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей, напоминает фантастический роман.

Об этом на брифинге после заседания Люблинского треугольника заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Никому не запрещено писать фантастические романы или документы, которые напоминают произведения фантастов", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что угроза для Украины была создана в 2014 году с началом российской агрессии, с появлением ее вооруженных сил в Крыму и ОРДЛО.

"С тех пор стратегия Украины была четкой, мы учитываем все риски, все возможные сценарии событий. Но стратегия базируется на простом принципе - неотвратимое возвращения наших территорий, выведение российских войск и восстановление суверенитета Украины в этих регионах", - сказал министр.

Он добавил, что оккупанты могут принимать "все, что угодно", но Украина понимает все риски и готова к ним.

Напомним, у президента России Владимира Путина тоже отреагировали на эту "доктрину" и призывы включить оккупированный Донбасс в состав России. В частности, в Кремле исключили такую возможность и заявили, что это не стоит на повестке дня.

А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что с Россией невозможно договориться об урегулировании на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Дмитрий Кулеба Доктрина
NEWS
ЕС назвал еще одно условие для транша Украине: касается "Медицинских закупок"
РБК-Украинаинформационное агентство ЕС назвал еще одно условие для транша Украине: касается "Медицинских закупок"
DAILY
Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе