Пропагандистский форум в Донецке - это попытки навязать "русский мир", - МИД

Попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" будут неудачными

Проведение в оккупированном Донецке пропагандистского форума показало, что российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала. Однако это не остановит неотвратимого восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез обязательств Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - отметил он.

По его словам, цель этого "форума" одна - создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Спикер МИД отметил, что Украина обязательно проинформирует зарубежных партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе.

Николенко напомнил, что вооруженная агрессия России против Украины является преступлением против международного мира, что влечет за собой его международно-правовую ответственность государства и международную уголовную ответственность всех причастных к причиненных преступлений.

"Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Россия отправила своих пропагандистов на "форум" в Донецке, а МИД Украины уже инициировал для них запрет на въезд в страну.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие доктрины "Российский Донбасс" и сравнил ее с фантастическим романом.