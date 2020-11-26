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Кабмин в ближайшее время соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 14:46
Кабмин в ближайшее время соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание в ближайшее время. На нем должны рассмотреть проект бюджета на 2021 год.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Есть вероятность, что заседание может состояться сегодня. На нем рассмотрят финальный вариант проекта госбюджета на следующий год перед направлением его в Верховную раду.

В четверг утром Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

Ранее сообщалось, что в Украине заговорили о возможных отставках министров. Однако, до Нового года, скорее всего, никого не уволят.

Подробнее о потенциальных кадровых перестановках в правительстве читайте в материале "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров"

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