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Зеленский пригрозил нардепам роспуском Рады, - источники

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 10:24
Зеленский пригрозил нардепам роспуском Рады, - источники Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады. Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями.

Об этом сообщил источник РБК-Украина.

"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", - сообщил источник.

Еще один собеседник издания считает, что это он просто так сказал, чтобы все поняли градус напряжения и что в этот раз "играться в субъектность" Рады не стоит. Источник считает, что президент еще несколько раз подумает о роспуске.

Собеседник издания рассказал, что президент устал и хочет выплатить зарплаты шахтерам, но для этого нужно принять закон.

Напомним, сегодня состоится внеочередное заседание Верховной рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе.

Ранее Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон с собственными предложениями.

По его словам, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

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