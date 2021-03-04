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И.о. министров вернут широкие полномочия. Зеленский подписал закон

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 10:54
И.о. министров вернут широкие полномочия. Зеленский подписал закон Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров. Речь идет о законопроекте №4531.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Теперь и.о. министра смогут принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Таким образом и.о. министров вернули следующие полномочия:

  • руководство деятельностью министерства,
  • утверждение планов работы министерства, отчетов,
  • внесение премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра,
  • утверждение структуры аппарата министерства, образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющих статуса юридического лица, а также назначение и увольнение руководителей предприятий,
  • отмена актов территориальных органов министерства, обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей, принятие решений о распределении бюджетных средств.

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