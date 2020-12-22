ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Раде рассказали, когда могут назначить выборы мэра Харькова

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 08:45
В Раде рассказали, когда могут назначить выборы мэра Харькова Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

По его словам, на 28 марта, скорее всего, не выйдет, могут не успеть пройти все процедуры.

"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.

Источник РБК-Украина в среде местного самоуправления считает, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.

Напомним, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце.

Функции мэра начал исполнять секретарь местного совета. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Отметим, секретарем Харьковского городского совета сейчас является Игорь Терехов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Геннадий Кернес выборы
NEWS
В Раде рассказали, когда могут назначить выборы мэра Харькова
Владислав Красинский, Анастасия Рокитна В Раде рассказали, когда могут назначить выборы мэра Харькова
DAILY
Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль