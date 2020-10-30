Глава КСУ заявил, что не общался с Зеленским после решения по е-декларациям

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не общался с президентом Владимиром Зеленским после скандального решения КСУ об отмене е-декларирования. Он заявил, что общался с президентом лишь после того, как был избран главой КСУ 17 сентября 2019 года.

Об этом Тупицкий заявил на брифинге.

Отвечая на вопрос, был ли разговор у него с президентом после принятия решения КСУ по декларированию, Тупицкий заявил "нет, по этому делу не было".

"У меня по антикоррупционному законодательству разговоров с президентом не было. После решения по 366-й и по другим я с президентом Украины не общался", - сказал Тупицкий.

Он добавил, что встреча между ним и Зеленским должна была состояться.

"Суд делегировал меня, дал мне задание встретиться с главой государства", - сообщил глава КСУ.

Ранее в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский уже разговаривал с главой КСУ после принятия одиозного решения. Решения на заседании Совета нацбезопасности и обороны принимались с учетом этого разговора.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование.

Вчера, 29 октября, Зеленский провел экстренное заседание СНБО. По итогам заседания президент внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей КСУ.

Также РБК-Украина писало, что Тупицкий считает, что законопроект Зеленского по КСУ имеет признаки конституционного переворота.