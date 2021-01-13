"Газового рабства не будет": Шмыгаль назвал рынок газа необратимым шагом

Запуск газового рынка в Украине является необратимым шагом, а цены на газ регулируют спрос и предложение. Это необходимо для того, чтобы не было так называемого "газового рабства" со стороны поставщиков.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для тех наших граждан, кто не имеет централизованного отопления. Соответственно, политики больше не регулировали в ручном режиме цены на газ, их регулирует рынок, то есть спрос и предложение… Мы запустили рынок газа и этот шаг необратим. Уже более 0,5 млн украинцев изменили поставщика газа", - отметил Шмыгаль.

По его словам, на сегодня главная задача правительства - сделать так, чтобы рынок в дальнейшем развивался и не было перекосов в пользу любого из участников.

"Мы видим, что довольно часто поставщики газа, которые всегда были монополистами, делали все, чтобы не отпускать людей, оставлять их в так называемом газовом рабстве", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине ограничат цену на газ на для населения на время карантина. В частности, она не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Отметим, в украинских городах уже несколько дней продолжаются протесты против роста тарифов.