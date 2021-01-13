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Кабмин ограничит цену на газ: сколько будет стоить кубометр

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 15:20
Кабмин ограничит цену на газ: сколько будет стоить кубометр Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабмин решил ограничить цену газа для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр

Кабинет министров решил ограничить цену на газ на для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube.

Как отметил Шмыгаль, цены ограничиваются в связи с карантином, а также в связи с резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в зимние месяцы.

"Предложенная цена, которая установится - 6,99 гривен за кубометр", - сказал он и добавил, что эта цена будет действовать для всех бытовых потребителей до конца карантина или отопительного сезона.

По его словам, на сегодняшний день - это самая низкая биржевая цена в Украине.

"Некоторые облгазы сегодня уже продают газ бытовых потребителей по 10 гривен и даже больше", - сказал он.

Шмыгаль поручил Министерству энергетики и другим ведомствам подготовить соответствующий проект постановления Кабмина.

Напомним, по данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометрів.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.

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