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Парламент рассмотрит госбюджет-2021 в следующий вторник

Новина українською → Киев, Среда 09 декабря 2020 20:13
Парламент рассмотрит госбюджет-2021 в следующий вторник Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год планируется уже на следующей неделе. Народные депутаты возьмутся за документ уже во вторник, 15 декабря.

Об этом в эфире телеканала "5 канал" рассказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Спикер парламента надеется, что профильный комитет ВР успеет подготовить проект госбюджета-2021 ко вторнику.

"Я надеюсь, что комитет успеет все пройти и подготовить этот важный для государства документ. И на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать. Я надеюсь, что спокойно его примем и не будем делать новогодних бюджетных ночей", - отметил Разумков.

Напомним, ранее Разумков ожидал, что Рада рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в конце этой недели. Он отмечал, что депутатам придется собраться на внеочередное заседание.

Однако в комментарии РБК-Украина народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что Рада не будет собираться на внеочередное заседание и назвала возможную дату рассмотрения госбюджета.

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