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ЕС призвал Россию возобновить консультации по МН17

Новина українською → Брюссель, Пятница 16 октября 2020 16:45
ЕС призвал Россию возобновить консультации по МН17 Фото: место падения самолета (defensie.nl)
Автор: РБК-Украина

Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе. ЕС поддерживает все усилия по установлению правды и определению ответственности.

Об этом говорится в выводах по итогам саммита лидеров ЕС.

"Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу уничтожения рейса МН17. Через шесть лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия", - говорится в документе.

Напомним, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

После в Нидерландах заявили, что сожалеют о решении российских властей о выходе из консультационной группы МН17.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что выход РФ из консультационной группы по МН17 является красноречивым свидетельством страха России перед правдой.

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