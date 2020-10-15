Кулеба назвал выход России из группы по МН17 страхом перед правдой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выход Российской Федерации из консультационной группы по переговорам относительно крушения малайзийского боинга МН17 является красноречивым свидетельством страха России перед правдой.

Об этом Кулеба заявил во время телефонного разговора с министров иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, передает пресс-служба МИД Украины.

Во время разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие в привлечении виновных за крушение боинга МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

В свою очередь, Кулеба отметил, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию голландским властям по данному делу.

Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

В свою очередь Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.

Напомним, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

После в Нидерландах заявили, что сожалеют о решении российских властей о выходе из консультационной группы МН17.