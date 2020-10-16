МИД Нидерландов вызвал посла России после отказа от консультаций по MH17
Российского посла Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов в связи с решением Москвы прекратить участие в консультациях по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе. Амстердам сожалеет о таком решении.
Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок в информационной записке парламенту.
Кабинет министров Нидерландов подчеркнул свою приверженность продолжению переговоров с целью выработки решения, которое позволило бы "компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные катастрофой рейса MH17".
"Сегодня мы вызвали в МИД посла России, и эта информация была доведена до его сведения", - говорится в записке.
Напомним, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.
Отметим, малайзийский Boeing-777 рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек.
В сентябре состоялся очередной раунд судебных слушаний по катастрофе Boeing на Донбассе. Следующее заседание пройдет в начале ноября.
В июле Нидерланды начали новое расследование по делу МН17.