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В Нидерландах отреагировали на выход России из консультационной группы по MH17

Новина українською → Амстердам, Четверг 15 октября 2020 15:39
В Нидерландах отреагировали на выход России из консультационной группы по MH17 Фото: Стеф Блок (government.nl by Arenda Oomen)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что Российская Федерация сообщила о своем выходе из консультативной группы по переговорам относительно крушения малайзийского боинга МН17. Он отметил, что Нидерланды сожалеют о таком решении российских властей.

Об этом Блок написал в Twitter.

"Нидерланды очень жалеют об этом решении. Особенно больно родственникам жертв авиакатастрофы", - отметил министр.

По его словам, правительство Нидерландов не будет отказываться ни от одной возможности добиться справедливости для 298 жертв и их родственников.

Напомним, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

Отметим, малайзийский Boeing-777 рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

В сентябре состоялся очередной раунд судебных слушаний по катастрофе Boeing на Донбассе. Следующее заседание по ней пройдет в начале ноября.

В июле Нидерланды начали новое расследование по делу МН17.

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