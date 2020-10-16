ЄС закликав Росію відновити консультації щодо МН17

Європейський рада закликала Російську Федерацію продовжити тристоронні консультації з Австралією і Нідерландами по авіакатастрофі малайзійського Boeing на Донбасі. ЄС підтримує всі зусилля по встановленню правди і визначення відповідальності.

Про це йдеться у висновках за підсумками саміту лідерів ЄС.

"Європейська рада закликав Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами з питання знищення рейсу МН17. Через шість років після трагічного інциденту 298 жертв і їх близькі заслуговують звершення правосуддя", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 15 жовтня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

Після в Нідерландах заявили, що шкодують про рішення російської влади про вихід з консультаційної групи МН17.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вихід РФ з консультаційної групи по МН17 є красномовним свідченням страху Росії перед правдою.