ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС закликав Росію відновити консультації щодо МН17

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 16 жовтня 2020 16:45
ЄС закликав Росію відновити консультації щодо МН17 Фото: місце падіння літака (defensie.nl)
Автор: РБК-Україна

Європейський рада закликала Російську Федерацію продовжити тристоронні консультації з Австралією і Нідерландами по авіакатастрофі малайзійського Boeing на Донбасі. ЄС підтримує всі зусилля по встановленню правди і визначення відповідальності.

Про це йдеться у висновках за підсумками саміту лідерів ЄС.

"Європейська рада закликав Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами з питання знищення рейсу МН17. Через шість років після трагічного інциденту 298 жертв і їх близькі заслуговують звершення правосуддя", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 15 жовтня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

Після в Нідерландах заявили, що шкодують про рішення російської влади про вихід з консультаційної групи МН17.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вихід РФ з консультаційної групи по МН17 є красномовним свідченням страху Росії перед правдою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Російська Федерація МН17
NEWS
МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
РБК-Українаінформаційне агентство МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя