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Локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу, - Степанов

Новина українською → Киев, Понедельник 09 ноября 2020 09:23
Локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом напряженная. В связи с этим решили усилить карантин.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, кроме коронавируса, в Украине нехорошая ситуация с экономикой.

"Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будет предлагать жесткий карантин "выходного дня", - заявил он.

Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеренарные аптеки. Рестораны и кафе, чтобы работали исключительно на вынос. Остальные магазины и ТРЦ будут рекомендовать не открывать в выходные дни.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

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