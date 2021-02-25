Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию по децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения в Конституцию по части децентрализации власти. Они касаются ввода института префектов в регионах.

Об этом на форуме развития общин и территорий заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в текущем году нужно решить ряд задач по завершению децентрализации и утверждение измений в Конституцию - одна из них. Президент также подчеркнул, что по итогу реформа позволит сохранить унитарное устройство Украины. "Мы должны принять наконец изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории, станут залогом унитарного устройства нашего государства. Я хотел бы призвать нардепов от всех депутатских фракций и групп принять изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации", - сказал Зеленский.