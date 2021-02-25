ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский о децентрализации: это не означает, что теперь каждый сам за себя

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 14:29
Зеленский о децентрализации: это не означает, что теперь каждый сам за себя Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине ввели новую систему районов и дали полномочия общинам. По его словам, это не означает, что каждый регион сам за себя.

Об этом он заявил на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".

Он заявил, что в Украине упорядочили распределение полномочий между районами и общинами.

"Общины получили средства, получили полномочия, получили ресурсы. В частности, получили земельные ресурсы. Это не означает, что теперь каждый регион сам за себя... Окончательно децентрализация еще не завершена", - отметил он.

Участь Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Posted by Офіс Президента України on Thursday, February 25, 2021

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. По его словам, "гражданам стало проще достучаться до власти".

Отметим, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

Как писало РБК-Украина, в Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов о конституционности постановления ВР "Об образовании и ликвидации районов". В ходатайстве отмечается, что постановление не соответствует ряду статей Основного закона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский децентрализация
NEWS
Шария объявили в розыск
Шария объявили в розыск
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"