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Дело Маркива: Украина не позволит России задействовать механизмы Интерпола

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ответили на росийское обвинение украинского нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве. В МВД Украины назвали это преследованием.

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на странице в Facebook.

По его словам, это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции по уголовно-судебному преследованию украинца.

"Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы INTERPOL HQ, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу", - написал он.

РФ обвиняет украинца в убийстве российского гражданина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Сегодня следствие Росии предъявило военнослужащему обвинение.

Напомним, в ноябре апелляционный суд в Милане полностью оправдал Маркива после того, как первая инстанция приговорила его к 24 годам лишения свободы. Он уже вернулся в Украину.

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Новости Украины Виталий Маркив