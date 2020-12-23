RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Справа Марківа: Україна не дозволить Росії задіяти механізми Інтерполу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні відповіли на російське звинувачення українського нацгвардійця Віталія Марківа у вбивстві. В МВС України назвали це переслідуванням.

Про це директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко написав на сторінці у Facebook.

За його словами, це чергове свідчення причетності саме Росії до інформаційно-психологічної операції з кримінально-судового переслідування українця.

"Хоча МВС України і не дозволить використовувати для політично мотивованого переслідування механізми INTERPOL HQ, все одно Віталію доведеться не виїжджати поки за кордон", - написав він.

РФ звинувачує українця у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова та італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі. Сьогодні слідство Росії пред'явило військовослужбовцю звинувачення.

Нагадаємо, в листопаді апеляційний суд в Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі. Він вже повернувся в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Виталий Маркив