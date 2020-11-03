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Данилов призвал судей КСУ уйти в отставку и пригрозил ответственностью

Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда уйти в отставку. Он также пригрозил им ответственностью.

Об этом Данилов написал в Facebook.

Он заявил, что судьи КСУ своим решением посягнули на фундаментальные основы конституционного строя в Украине.

"Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание... Еще раз акцентирую внимание на том, что при принятии решения Конституционный суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО", - заявил он.

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При этом Данилов отметил, что в случае принятия Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, прекращаются полномочия действующего состав суда, но не самого КСУ.

"Сохраните остатки чести и подайте в отставку", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, на прошлой неделе КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал ход более 100 производств в НАБУ и САП.

Кроме того, Зеленский призвал судей КСУ добровольно подать в отставку. Этот сценарий будет самым либеральным, по мнению президента.

Кроме этого, Зеленский допустил роспуск Рады в случае разногласий по шагам касательно Конституционного суда.

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