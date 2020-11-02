Зеленский не исключает роспуск Рады из-за разногласия по КСУ

Президент Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной рады. Он не исключает, что отказ "Слуги народа" от поддержки его решения относительно увольнения судей Конституционного суда может стать причиной для этого.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "ICTV".

По словам главы государства, он хочет, чтобы парламент работал на государство.

"От реализации нашего плана это тоже будет зависеть. Если это будет политический коллапс, я увижу, что нет поддержки в Раде, а прежде всего в "Слуге народа", ибо они понимают, что они благодаря мне стали депутатами, но они должны понимать ответственность. Если они пойдут в разрез, мы будем выходить из этой ситуации даже таким путем (роспуск Рады - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Это решение суда заблокировало ход более 100 дел по этой статье.

После этого Зеленский предложил парламенту уволить всех судей КСУ. Глава государства мотивировал это предложение необходимостью восстановления добропорядочности судопроизводства.

Сегодня Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуги народа", где призвал депутатов поддержать его инициативу относительно судей КСУ.