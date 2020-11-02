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Самый либеральный путь - самостоятельная отставка судей КСУ, - Зеленский

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 21:32
Самый либеральный путь - самостоятельная отставка судей КСУ, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Судьи Конституционного суда Украины должны самостоятельно уйти в отставку. Это будет самым мягким вариантом разрешения кризиса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова".

"Если судьи видят реакцию общества, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку. И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку. Тогда у них будет честный шанс стать судьями КСУ в обновленном составе", - подчеркнул президент.

Также Зеленский оценил работу Конституционного суда. По его словам, работу КСУ можно сравнить с ураганом.

Кроме этого, президент подчеркнул, что миссии Международного валютного фонда в Украине не будет в случае исполнения решения КСУ по электронному декларированию.

Напомним, 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Этим решением было заблокировано более 100 уголовных дел по этой статье.

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