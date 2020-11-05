Рада сегодня проведет внеочередное заседание: что рассмотрят

Верховная рада сегодня проведет внеочередное заседание. В ходе него парламентарии в повторном первом чтении рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс - бюджетообразующий законопроект №4100.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

"Сейчас поручаю собраться комитету. Мы направляем законопроект №4100 на повторное первое чтение. В 12:00 мы проводим внеочередное заседание Верховной рады, где рассматриваем №4100 и возвращаемся к рассмотрению бюджета", - заявил спикер ВР.

Отметим, ранее Рада не смогла одобрить изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующий законопроект №4100 за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Подчеркнем, проект закона поставили на голосование без обсуждения. После этого планировалось приступить к рассмотрению бюджета-2021 в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, на днях бюджетный комитет завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к рассмотрению в первом чтении. Подробнее о том, что изменилось в бюджете, читайте в материале РБК-Украина.

Так, рассмотрение в первом чтении бюджета на следующий год планируется сегодня, 5 ноября.