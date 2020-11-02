Разумков назвал дату рассмотрения бюджета на 2021

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что государственный бюджет на 2021 год планируют рассмотреть в этот четверг, 5 ноября. Рассмотрение состоится в первом чтении.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"На четверг мы планируем рассмотрение бюджета", - сказал Разумков.

Кроме того, планируется и рассмотрение закона об инвестиционных нянях.

"На этой неделе мы будем рассматривать так называемый законопроект об инвест-нянях. Я думаю, что в четверг будем его рассматривать, если все будет хорошо", - отметил спикер парламента.

Отметим, повестка дня следующей пленарной недели свидетельствует, что Верховная рада Украины рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в четверг, 5 ноября.

Ранее в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что комитет ВР по вопросам бюджета рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой неделе. Вероятно, заседание состоится в начале недели.

Как писало РБК-Украина, 19 октября Разумков в ходе заседания согласительного совета анонсировал, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.

Напомним, бюджетный комитет не смог собраться для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, так как не хватило депутатов для начала заседания.