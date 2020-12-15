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Бюджет-2021: как голосовали нардепы

Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила закон о государственном бюджете №4000 во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 289 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Парламентарии голосовали следующим образом:

  • "Слуга народа" - 225 голосов
  • "Довіра" - 20 голосов
  • "За майбутнє" - 21 голос
  • "Батькивщина" - 12 голосов
  • Внефракционные - 11 голосов.

При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос" не отдали ни единого голоса.

Источник РБК-Украина в "Слуге народа" ранее уверял, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для принятия законопроекта о госбюджете.

Собеседник отмечал также, что само рассмотрение должно пройти относительно оперативно, не переходя в "бюджетную ночь".

Напомним, в первом чтении проект госбюджета на 2021 год, кроме "Слуги народа" поддержали "Батькивщина", группа "Довіра" и группа "За майбутнє". Также документ поддержали 11 внефракционных нардепов. За основу документ приняли 5 ноября. Всего его поддержали 275 нардепов.

Подробнее о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

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Новости Украины Верховная Радафракциябюджет 2021