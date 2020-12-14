​​​​​​​Голосов хватит: в СН сказали, кто может поддержать госбюджет-2021

В Верховной раде набирается достаточное количество голосов для принятия законопроекта о госбюджете на 2021 год на завтрашнем заседании парламента. Помимо фракции "Слуга народа", свои голоса должна дать группа "Довира".

Об этом РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа" по итогам вечернего заседания фракции.

Возможно, документ поддержат и группа "За майбутнє", а также фракция "Батькивщина".

"Наши мажоритарщики проголосуют за госбюджет, потому что они хотят получить потом деньги на соцэкономразвитие для своих округов. В целом, за бюджет проголосует абсолютное большинство фракции, в том числе и "группа Коломойского", может, за точечными исключениями. Скорее всего, даже "За майбутнє" проголосует "за", возможно, и "Батькивщина", - сказал собеседник.

Таким образом, по его словам, голосов за принятие бюджета точно должно хватить, а само рассмотрение пройти относительно оперативно, не переходя в "бюджетную ночь".

Кроме того, предполагается оставить в местных бюджетах поступления от акциза на топливо и налога на землю, который платит "Укрзализныця".

По словам собеседника издания, вопросы кадровых перестановок в правительстве сегодня не обсуждались, в "Слуге народа" планируют обсудить их уже на завтрашнем заседании фракции.

Напомним, в первом чтении проект госбюджета на 2021 год, помимо "Слуги народа" поддержали "Батькивщина", группа "Довира" и группа "За майбутнє". Также документ поддержали 11 внефракционных депутатов.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".