Рада одобрила бюджет-2021 за основу: основные показатели
Верховная рада одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"За" проголосовали 275 парламентариев.
Подчеркнем, перед голосованием глава парламента Дмитрий Разумков обратился к главе правительства Денису Шмыгалю и Кабинету министров с просьбой максимально доработать проект.
Как голосовали фракции
- "Слуга народа" - 209
- "Батькивщина" - 19
- Депутатская группа "Довіра" - 20
- Группа "За майбутнє" - 16
- Внефракционные - 11
Остальные фракции не дали ни одного голоса.
Основные показатели бюджета-2021
Доходы изначально должны были составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.
"Увеличить доходы общего фонда проекта государственного бюджета на 2021 в приложении №1 к законопроекту (с уточнением соответствующих итоговых показателей в этом приложении и статьи 1 законопроекта)", - указано в проекте постановления.
В бюджетном комитете ранее рассказали, что доходы предлагается увеличить на 20, 2 млрд гривен. При этом в Счетной палате отметили, что нашли дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд гривен.
Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% - до 6%.
Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.
По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.
Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.
Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.
Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.
Комментарий Счетной палаты по бюджету-2021
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что правительство предлагает заморозить на полгода размер прожиточного минимума на уровне 2189 грн. В то же время его фактический уровень составляет 3663 грн.
"Счетная палата нашла дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд грн", - отметил Пацкан.
По его словам, на борьбу с эпидемией запланировали 19,4 млрд гривен, однако в случае продолжения карантина расходы на борьбу с пандемией могут возрасти.
Кроме того, 147 млрд гривен планируется направить на дороги.
"Доля государственных заимствований - 39% всех финансовых ресурсов, на обслуживание бюджетов предусмотрено треть, 620 млрд грн", - сказал Пацкан.
Глава Счетной палаты заявил, что на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 561 млн гривен меньше, чем в 2020 году.
"При этом объявлено о существенном повышении цен на газ уже с ноября. Это приведет к подорожанию жилищно-коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий, а следовательно - запланированных расходов", - отметил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о финансировании этого сектора на сумму почти 6% ВВП. Отметим, эти цифры заложены в проект бюджета на 2021 год.
Как писало РБК-Украина, 18 сентября Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год. В Министерстве финансов настаивали, что проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен.
Так, эксперты в проекте государственного бюджета на 2021 год видят ряд рисков. В частности, завышенный план по доходам.