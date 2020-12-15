Бюджет-2021: як голосували нардепи

Верховна рада схвалила закон про державний бюджет №4000 у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 289 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Парламентарії голосували наступним чином:

"Слуга народу" - 225 голосів

"Довіра" - 20 голосів

"За майбутнє" - 21 голос

"Батьківщина" - 12 голосів

позафракційні - 11 голосів.

При цьому фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність" і "Голос" не віддали жодного голосу.

Джерело РБК-Україна в "Слугу народу" раніше запевняло, що в парламенті набереться достатня кількість голосів для прийняття законопроекту про держбюджет.

Співрозмовник відзначав також, що сам розгляд має пройти відносно оперативно, не переходячи в "бюджетну ніч".

Нагадаємо, в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік, крім "Слуги народу" підтримали "Батьківщина", група "Довіра" і група "За майбутнє". Також документ підтримали 11 позафракційних нардепів. За основу документ прийняли 5 листопада. Всього його підтримали 275 нардепів.

Детальніше про держбюджет на 2021 рік читайте в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".