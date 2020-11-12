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Больной коронавирусом Зеленский рассказал о самочувствии

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии после подтверждения коронавируса. Глава государства сейчас находится на самоизоляции и выполняет свои обязанности дистанционно.

Об этом президент рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Зеленского, сейчас он себя хорошо чувствует.

"Третий день я на самоизоляции. Но я не самоизолировался от работы и работаю дистанционно. Органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. У меня в эти дни проходят совещания, важные телефонные разговоры", - рассказал он.

Напомним, коронавирус у главы государства подтвердили 9 ноября. После диагностирования COVID-19 президент пошел на самоизоляцию. В тот же день стало известно о заболевании руководителя президентского офиса Андрея Ермака.

Как писало РБК-Украина, сегодня стало известно, что Зеленский находится в столичной больнице "Феофания". Пресс-секретарь президента рассказала, что у Зеленского легкие симптомы заболевания.

Позже в Офисе президента пояснили, почему Зеленского решили госпитализировать.

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