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В ОП объяснили госпитализацию Зеленского и Ермака

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 10:50
В ОП объяснили госпитализацию Зеленского и Ермака Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания". Это связано с тем, что в больнице были оборудованы специальные палаты, откуда можно было бы продолжать работать.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Это стандартная протокольная процедура. Было принято решение не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице. Потому было принято решение и он (Зеленский - ред.) переехал туда", - сказал Подоляк.

По его словам, у президента нормальное самочувствие.

"Да, иногда температура прыгает, но нет никаких признаков того, что ситуация ухудшается. Это синергия работы и наблюдения врачей", - сказал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что Ермак также находится в рабочем процессе.

"Это же не ситуация, что ты заболел, два дня дома побыл, а потом приехал на работу. Ты обязан минимум две недели находиться на изоляции, а у тебя большой объем ежедневной оперативной работы, то есть тебе нужны ситуационные комнаты и так далее", - рассказал он.

В Офисе президента отметили, что в "Феофании" уже были оборудованы рабочие кабинеты, поэтому и было принято решение о госпитализации Зеленского и Ермака.

"Так как в любом случае нужно минимум две недели находиться в специальном месте, то нужно чтобы был оборудован рабочий кабинет. В "Феофании" это было сделано изначально под такие ситуации. В резиденциях или, тем более, квартире Андрея Борисовича это нужно было делать заново, а смысл?", - пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что и Зеленский, и Ермак продолжают активно работать, и каждый день проводят селекторы и встречи в онлайн-режиме.

Напомним, 9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заболел COVID-19.

В тот же день сообщили о том, что коронавирусом заразился и Андрей Ермак.

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