Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские полномочия.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По его словам, он получил положительный результат, несмотря на все карантинные меры.

"У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - отметил Зеленский.

В Офисе президента добавили, что Зеленский продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Также сообщается, что глава Офиса Андрей Ермак, его заместители и другие работники сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив после болезни получила отрицательный тест и выходит на работу в обычном режиме.

Напомним, в августе стало известно, что сын Зеленского переболел коронавирусом.

В начале лета заболела и жена президента Елена Зеленская. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией в середине июня, но в начале июля она уже выздоровела.