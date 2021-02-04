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Байден: прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России

Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Президент США Джо Байден на сегодняшнем выступлении в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Он вспомнил о кибератаках и вмешательстве в американские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Байдена.

По словам Байдена, свою позицию он высказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Я четко объяснил Владимиру Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончилось дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", - сказал он.

Напомним, в своем первом телефонном разговоре с Путиным президент США прямо заявил о российской агрессии в Украине, однако в Кремле "категорически не согласны" с такой позицией Байдена.

Кроме того, государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что новая администрация США пересмотрит все "злонамеренные действия" России. США внимательно изучат отравление и арест Навального, кибератаки российских хакеров и вмешательство в выборы.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден