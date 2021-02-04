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Байден: пройшли дні, коли США поступалися перед лицем агресії Росії

Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Президент США Джо Байден на сьогоднішньому виступі в Білому домі заявив, що Вашингтон більше не поступатиметься перед агресивними діями з боку Росії. Він згадав про кібератаки та втручання в американські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Байдена.

За словами Байдена, свою позицію він висловив в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я чітко пояснив Володимиру Путіну, зовсім в іншій манері, ніж мій попередник, що закінчилося дні, коли США поступалися перед лицем агресивних дії РФ, кібератаками, втручанням в американські вибори. Ми не будемо коливатися, щоб підвищити ціну, яку РФ повинна заплатити за ці дії", - сказав він.

Нагадаємо, у своїй першій телефонній розмові з Путіним президент США прямо заявив про російську агресію в Україні, однак в Кремлі "категорично не згодні" з такою позицією Байдена.

Крім того, державний секретар США Ентоні Блінкен говорив, що нова адміністрація США перегляне всі "зловмисні дії" Росії. США уважно вивчать отруєння та арешт Навального, кібератаки російських хакерів та втручання у вибори.

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