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Байден прямо заявил Путину об агрессии в Украине: в Кремле "категорически не согласны"

Новина українською → Москва, Воскресенье 31 января 2021 15:54
Байден прямо заявил Путину об агрессии в Украине: в Кремле "категорически не согласны" Фото: Джо Байден и Владимир Путин (facebook com intercourier com ua)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине. Кремль, в свою очередь, не согласен с такой формулировкой.

Об этом в эфире российского телеканала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В частности, отвечая на вопрос, действительно ли в разговоре с Байденом звучали формулировки о российской агрессии против Украины, Песков ответил утвердительно.

"Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", - отметил он.

Он также добавил, что Путин будет "последовательно доводить позицию" до Байдена.

Напомним, ранее в Белом доме рассказали, что Байден четко дал понять Путину, что США будут защищать свои национальные интересы от действий России, которые наносят вред союзникам.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент США "не сдерживался" в разговоре с Путиным, а откровенно говорил о своих опасениях.

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