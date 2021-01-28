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Белый дом пересмотрит все "злонамеренные действия" России, – Блинкен

Новина українською → США, Четверг 28 января 2021 01:27
Белый дом пересмотрит все "злонамеренные действия" России, – Блинкен Фото: Энтони Блинкен (twitter.com/ABlinken)
Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Он отметил, что Белый дом сейчас изучает использование химического оружия в РФ и покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального.

"Меня до сих пор поражает, каким озабоченным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - отметил Блинкен.

Он добавил, что в Вашингтоне также внимательно изучают другие действия россиян, в частности хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds, рапорты о денежных вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных, и попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 года в США.

Ранее стало известно, что Байден пообещал Столтенбергу консультироваться в вопросах Афганистана, Ирака и России.

Напомним, Джо Байден будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Алексея Навального. Белый дом призывает российскую власть немедленно освободить Навального.

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