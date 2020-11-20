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Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19

Автор: Юлия Струк

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19. Он сдал два теста на коронавирус, один из которых положительный.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Арахамии Юлия Палийчук.

"Я не могу подтвердить информацию, что Давид Георгиевич заболел. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест - отрицательный. Мы ждем результатов третьего теста", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что результаты теста, вероятно, будут завтра.

"Он находится на самоизоляции, находится дома", - сказала Палийчук.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Позже стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.

Как писало РБК-Украина, 16 ноября вице-спикер Елена Кондратюк заявила, что коронавирусной болезнью болеют 27 народных депутатов. Кроме того, еще 24 представителя аппарата Рады заражены коронавирусом.

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Новости Украины Слуга народаДавид АрахамияКоронавирус