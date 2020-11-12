У первого заместителя спикера Рады подтвердили коронавирус

У первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука подтвердили коронавирус. Народный депутат получил положительный тест на COVID-19.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - написал он.

Напомним, вчера коронавирус подтвердили у спикера ВР Дмитрия Разумкова. После подтверждения заражения глава парламента самоизолировался, он будет работать дистанционно.

Позже стало известно о заболевании COVID-19 Алексея Резникова - вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Кроме того, в понедельник коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского

В тот же день COVID-19 диагностировали у главы Офиса президента. Президент и руководитель его офиса пошли на самоизоляцию.