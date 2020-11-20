Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на COVID-19. Він здав два тести на коронавірус, один з яких позитивний.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Арахамії Юлія Палійчук.

"Я не можу підтвердити інформацію, що Давид Георгійович захворів. Він здав два тести. Перший тест показав позитивний результат, другий тест - негативний. Ми чекаємо результатів третього тесту", - зазначила прес-секретар.

Вона додала, що результати тесту, ймовірно, будуть завтра.

"Він знаходиться на самоізоляції, перебуває вдома", - сказала Палійчук.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.

Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.

Як писало РБК-Україна, 16 листопада віце-спікер Олена Кондратюк заявила, що коронавірусною хворобою хворіють 27 народних депутатів. Крім того, ще 24 представники апарату Ради заражені коронавірусом.