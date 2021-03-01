Администрация Байдена введет новые санкции против России на этой неделе, - CNN

Сообщается, что введение санкций будет проходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и сроки уточнят официальные лица США и ЕС в ближайшие дни.

Эти санкции станут первыми мерами в отношении России, которые будут введены при Байдене. Ожидается, что они зададут тон политике Вашингтона в отношении Москвы.

По словам источников, администрация Байдена стремится послать "решительный сигнал" о правах человека и важности действий вместе с союзниками при соблюдении этих санкций. Кроме того, в ближайшие недели есть планы по решению более широкого круга проблем, с которыми столкнется Россия.