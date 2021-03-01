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ЕС завтра представит новые санкции против России из-за Навального

Новина українською → Брюссель, Понедельник 01 марта 2021 11:07
ЕС завтра представит новые санкции против России из-за Навального Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз завтра, 2 марта, должен представить санкционный список против российских чиновников из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Под санкции попадут четыре человека, причастные к аресту оппозиционера.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет первым в истории спискам в новом режиме санкций ЕС в области прав человека. Возможно, это 4 человека из России, которые несут ответственность за тюремное заключение Навального", - написал Йозвяк.

Ранее РБК-Украина писало, что послы ЕС одобрили санкционный список из-за ареста Навального. В него попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Также сообщалось, что Европейский союз введет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным раньше, чем ожидалось.

Кроме этого новые санкции против России готовят и США.

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